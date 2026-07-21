BiellaCronaca
Vuole gettarsi dal tetto dell’ospedale di Biella
Soltanto all’arrivo dei carabinieri l’uomo si è calmato
E’ salito sul tetto dell’ospedale di Biella tentando di buttarsi.
Vuole gettarsi dal tetto dell’ospedale di Biella
Ha chiesto l’intervento dei carabinieri che lo hanno tranquillizzato. Quindi il 22enne ha deciso di scendere. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.
L’uomo qualche ora prima di questo episodio a Cossato aveva tentato di gettarsi sotto un’auto. Ma era stato fermato da alcuni passanti e portato in ospedale.
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