Il progetto “Il Quinto Tempo” prende vita a Vigliano Biellese per offrire una soluzione concreta ai giovani atleti del territorio.

Una foresteria diurna per i giovani giocatori di basket

L’iniziativa nasce nella sede del Gruppo Alpini grazie alla collaborazione di Biella Next ASD. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella finanzia l’opera con quindicimila euro, il contributo massimo previsto dal bando Spazio alla Comunità. Il costo complessivo dei lavori è di oltre ventunomila euro, e la quota rimanente è coperta dall’associazione sportiva con proprie risorse.

La nuova foresteria diurna occupa uno spazio di circa sessanta metri quadrati. È destinata ai ragazzi tra i dodici e i diciannove anni che giocano a basket nelle squadre giovanili locali.

Molti di questi atleti provengono da comuni periferici della provincia di Biella. Spesso i trasporti pubblici insufficienti e la distanza geografica impediscono ai giovani di tornare a casa tra la fine delle lezioni scolastiche e l’inizio degli allenamenti pomeridiani.

La risoluzione del problema

La struttura risolve questo problema logistico in modo semplice. Offre un luogo sicuro e accogliente dove i ragazzi possono studiare, riposare e consumare un pasto. In questo modo la pratica dello sport diventa accessibile a tutti, senza pesare sull’organizzazione quotidiana delle famiglie. I lavori di ristrutturazione termineranno entro la fine dell’estate. Gli interventi prevedono la sostituzione di serramenti e riscaldamento, l’installazione di luci a LED e la fornitura di nuovi arredi. L’apertura ufficiale è prevista per ottobre, in coincidenza con l’avvio della nuova stagione sportiva.

Il progetto possiede anche un forte valore sociale e comunitario. La sede ospita ogni giorno i soci anziani del Gruppo Alpini per le loro attività. Questa convivenza quotidiana favorisce un dialogo spontaneo tra generazioni diverse. I giovani trovano radici e punti di riferimento storici nella comunità. Gli anziani riscoprono un ruolo attivo e stimolante per le nuove generazioni. Il Comune di Vigliano Biellese sostiene con entusiasmo l’iniziativa, che unisce lo sport all’integrazione. Collabora al progetto anche il consorzio socio-assistenziale Cissabo, per accogliere nella foresteria i ragazzi in condizioni di fragilità. Si crea così una rete virtuosa per tutto il territorio.

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