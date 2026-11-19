Truffe alle parrocchie: sgominata la banda.

Truffe alle parrocchie: sgominata la banda

Anche il Biellese è finito nel raggio d’azione della banda specializzata nelle truffe telefoniche ai danni degli enti religiosi, smantellata con l’operazione “Mala Fides” della Guardia di Finanza.

Uno degli episodi al vaglio delle Fiamme Gialle, infatti, era stato denunciato nella nostra provincia alcuni mesi fa ed è risultato riconducibile all’organizzazione finita al centro dell’inchiesta. Un caso che si inserisce in un quadro ben più ampio: gli investigatori hanno ricostruito oltre 250 truffe ai danni soprattutto di parrocchie, monasteri e conventi, per un bottino complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

Nella giornata di mercoledì i finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche. Due sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari e altre due sono sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre dieci persone risultano indagate a piede libero.

L’indagine partita da Cremona

L’inchiesta ha preso avvio nel febbraio 2025, quando al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona, guidato dal tenente colonnello Alessandro Di Filippo, è stata presentata una querela per un tentativo di raggiro telefonico. Gli autori si erano finti funzionari pubblici, cercando di ottenere la restituzione di presunti contributi ministeriali accreditati per errore dal Comune di Cremona. Contributi che, in realtà, non esistevano.

Partendo da due soli elementi in possesso del denunciante – il numero di cellulare utilizzato per la chiamata e il codice Iban comunicato per il versamento – gli investigatori sono riusciti a individuare centinaia di denunce presentate in diverse parti d’Italia. Le modalità erano molto simili e le connessioni tra gli episodi hanno portato a ipotizzare l’esistenza di una rete criminale con base operativa a Torino.

Sotto il coordinamento della Procura torinese, l’attività investigativa è proseguita attraverso l’analisi della documentazione finanziaria, lo studio di una grande quantità di tabulati telefonici e intercettazioni. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi indizi sull’esistenza di un’organizzazione attiva almeno dall’agosto 2024, sviluppata lungo l’asse Torino-Siracusa. Alcuni dei presunti componenti sarebbero inoltre legati da vincoli familiari.

La telefonista si fingeva funzionaria pubblica e direttrice di banca

Il meccanismo era collaudato e prevedeva ruoli ben distinti. Al vertice, secondo la ricostruzione degli investigatori, c’era una donna siciliana che si occupava delle telefonate, arrivando a effettuarne anche centinaia al giorno.

La donna contattava i rappresentanti degli enti religiosi fingendosi una funzionaria comunale o regionale. Raccontava che alla parrocchia, al monastero o al convento era stato accreditato per errore un contributo pubblico superiore a quello effettivamente spettante. A quel punto chiedeva di restituire immediatamente la somma in eccesso attraverso un bonifico.

In molti casi, per rendere più credibile la storia e convincere definitivamente la vittima, arrivava una seconda telefonata. La stessa donna, camuffando la voce, si presentava questa volta come direttrice o dipendente della banca presso cui l’ente religioso aveva il conto corrente. Era lei a fornire i dati di una carta Postepay o l’Iban sul quale effettuare il pagamento.

I rapporti bancari e le carte erano intestati a prestanome, spesso persone con precedenti penali e prive di reddito. Gli investigatori ne hanno identificati oltre quaranta. Una volta ricevuto il bonifico, gli intermediari, da soli o insieme agli intestatari dei conti, provvedevano a prelevare rapidamente il denaro, soprattutto agli sportelli automatici di Poste Italiane.

I soldi trasferiti tra Torino e Siracusa

La fase successiva prevedeva il trasferimento dei proventi illeciti. Gli intermediari che operavano nel territorio siracusano inviavano ai componenti torinesi dell’organizzazione la loro quota, generalmente pari al 50% delle somme incassate, utilizzando servizi di trasferimento di denaro come Ria, MoneyGram e Western Union.

Determinante, nell’attività investigativa, è stata anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane. Grazie alle immagini delle telecamere installate nei pressi degli sportelli automatici è stato possibile acquisire i filmati dei prelievi e, in alcuni casi, bloccare in tempo reale le carte Postepay, impedendo così che il denaro venisse ritirato.

Le intercettazioni telefoniche hanno inoltre permesso di documentare direttamente numerose truffe e di ricostruire l’organizzazione interna del gruppo. Secondo quanto emerso, l’attività sarebbe proseguita persino dopo la notifica, lo scorso 28 ottobre, delle convocazioni degli indagati per gli interrogatori preventivi.

L’esecuzione delle misure cautelari è stata condotta dai finanzieri di Cremona con la collaborazione dei nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa. Per le altre dieci persone coinvolte nell’inchiesta, allo stato, non sono state disposte misure cautelari.

La Guardia di Finanza precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale quindi il principio della presunzione di non colpevolezza.

Immagine di repertorio

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