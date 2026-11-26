BiellaCronaca
Trovato senza vita al Santuario d’Oropa
Inutili i soccorsi per il 60enne
Tragica scoperta di ieri mattina, 25 novembre, al Santuario d’Oropa, dove un uomo è stato trovato senza vita.
La scoperta al Santuario
Il corpo senza vita rinvenuto sarebbe di un uomo di circa 60 anni, di cui non è ancora nota l’identità.
Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il signore abbia accusato un malore mentre si trovava nel luogo sacro. Sarebbero naturali le cause fatali.
I Vigili del Fuoco e i Carabinieri, giunti sul posto insieme al personale sanitario del 118, hanno potuto solo constatarne il decesso.
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Immagine di repertorio
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