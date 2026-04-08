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Trovato con un “market” di stupefacenti nel marsupio: arrestato

Nei guai un 22enne. Oltre alla droga, i carabinieri di Biella hanno sequestrato anche circa 200 euro in contanti

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Trovato con un “market” di stupefacenti nel marsupio: arrestato

Trovato con un “market” di stupefacenti nel marsupio: arrestato.

Trovato con un “market” di stupefacenti nel marsupio: arrestato

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte  dei Carabinieri della Compagnia di Biella. Nella notte tra lunedì e martedì, i militari  della Sezione Radiomobile hanno bloccato un giovane biellese trovato in possesso di un  variegato assortimento di droghe già confezionate per la vendita.

L’operazione ha avuto inizio intorno alle ore 22:30 del 6 aprile, durante un normale  servizio di pattugliamento, i militari hanno notato una Fiat Panda con quattro ragazzi a  bordo ed hanno deciso di controllarla. Appena il conducente ha abbassato il  finestrino per fornire i documenti, i Carabinieri sono stati colpiti da un forte odore di  hashish, oltre a notare che uno dei passeggeri era particolarmente nervoso, ed hanno  così deciso di procedere ad una perquisizione accurata.

È così saltato fuori, nascosto nel marsupio e tra gli indumenti del giovane, un vero e  proprio campionario di sostanze stupefacenti, ed in particolare:  un panetto di Hashish di circa 50 grammi;   ben 42 dosi in polvere di efedrina;   16 dosi di Chetamina;  una dose di Cocaina.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato circa 200 euro in contanti, in  banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.  Per il giovane, un 22enne residente nei dintorni di Biella, con diverse segnalazioni e  precedenti di polizia per detenzione di stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli  accertamenti, è quindi scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.  Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato condotto ai domiciliari  presso la propria abitazione, in attesa della convalida.

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