Nel pomeriggio di sabato scorso i Carabinieri del Radiomobile di Biella hanno denunciato 3 cittadini rumeni bloccati sorpresi a bordo di una vettura con diversi borsoni pieni di refurtiva.

Tre persone denunciate per ricettazione: bottino da 1000 euro

Alcuni oggetti erano ancora dotati di antitaccheggio. Durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, in particolare presso gli esercizi commerciali, un’autoradio ha notato un’autovettura con targa rumena sospetta ferma lungo Fratelli Rosselli in prossimità dei supermercati, con a bordo un uomo che sembrava in attesa di qualcosa.

Indagini

I Carabinieri hanno deciso di controllarlo e proprio mentre si avvicinavano hanno notato due uomini scendere da un’altra auto avvicinandosi a piedi alla prima, per poi cambiare rapidamente direzione alla vista dell’auto di servizio. I militari hanno bloccato anche loro ed hanno proceduto al controllo. Tutti e tre sono risultati essere cittadini rumeni, tra i 20 e i 40 anni, tutti con precedenti per furto e senza fissa dimora in Italia. Le due auto sono state quindi perquisite confermando i sospetti, infatti nel cofano e sotto i sedili i militari hanno trovato un notevole quantitativo di merce, evidente provento di furto da supermercati, visto che alcuni prodotti avevano ancora la targhetta antitaccheggio, anche se i tre hanno provato a sostenere trattarsi di acquisti fatti online, senza però essere in grado di dimostrarlo in alcun modo.

Refurtiva

In tutto è stata trovata merce per migliaia di euro, prodotti di bellezza, detergenti, articoli per la cura dentale ma anche champagne costosi. Nessun supermercato di Biella e dintorni aveva però segnalato furti, per cui sono iniziati gli accertamenti per risalire a dove la merce fosse stata asportata, operazione che ha richiesto diversi giorni e la collaborazione di altri Reparti dell’Arma di tutta la Regione. La tenacità dei Carabinieri è stata premiata, ed ha permesso di scoprire che i furti erano stati commessi il giorno stesso in un supermercato di Chivasso, mentre altri furti erano stati commessi ad Ivrea. La merce, sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia. I tre uomini sono stati invece denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Biella per ricettazione.

