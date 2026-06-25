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Scontro tra auto e moto in via Milano: motociclista trasportato in ospedale

Sul posto 118 e polizia locale. Inevitabili rallentamenti al traffico

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12 secondi fa

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Scontro tra auto e moto in via Milano: motociclista trasportato in ospedale
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Scontro tra auto e moto in via Milano: motociclista trasportato in ospedale.

Scontro tra auto e moto in via Milano: motociclista trasportato in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 25 giugno, in via Milano a Biella, nei pressi del confine con Vigliano Biellese. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra dopo l’impatto. Soccorso dal personale del 118, è stato successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico.

Immagine di repertorio

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