Schianto tra auto: una si ribalta alla rotonda di via Carso.

Schianto tra auto: una si ribalta alla rotonda di via Carso

Incidente stradale questa mattina, 18 novembre, alla rotonda tra via Piave e via Carso, a Biella. Coinvolti due veicoli, con un’auto finita ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per prestare assistenza ai conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti e deviazioni.

Immagine di repertorio

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