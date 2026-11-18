BiellaCronaca
Schianto tra auto: una si ribalta alla rotonda di via Carso
Momenti di paura a Biella. Sul posto 118, polizia locale e vigili del fuoco
Schianto tra auto: una si ribalta alla rotonda di via Carso.
Schianto tra auto: una si ribalta alla rotonda di via Carso
Incidente stradale questa mattina, 18 novembre, alla rotonda tra via Piave e via Carso, a Biella. Coinvolti due veicoli, con un’auto finita ribaltata su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per prestare assistenza ai conducenti.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti e deviazioni.
Immagine di repertorio
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