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Riparte la lotteria del Fondo Edo Tempia: primo premio uno scooter
Così si sostiene la ricerca
Riparte la lotteria del Fondo Edo Tempia: primo premio uno scooter.
È uno scooter elettrico il premio più ricco dell’edizione 2026/2027 della lotteria del Fondo Edo Tempia che, come di consueto, andrà a sostegno ai progetti di cure palliative nelle province di Biella e di Vercelli per i pazienti di tumore. Non è cambiato il prezzo del
biglietto: un euro ciascuno. Ma più se ne acquistano e più si alza la possibilità di vincere uno dei premi finali che verranno assegnati con l’estrazione in programma il 15 marzo dell’anno prossimo.
La distribuzione dei tagliandi è iniziata in questi giorni sul territorio: li si potrà trovare come di consueto in giro per i negozi e le farmacie che si prestano sempre volentieri a fare da
“canale di distribuzione” per l’iniziativa. Ma i tagliandi saranno a disposizione anche nelle varie sedi del Fondo Edo Tempia a Biella in via Malta 3, a Santhià in via Matteotti 66, a
Valdilana in piazza XXV Aprile a Ponzone e all’hospice Casa Tempia all’ex ospedale di Gattinara, che è la base anche per le cure palliative domiciliari in provincia di Vercelli.
I premi sono frutto della generosità di aziende e realtà del territorio. Quello principale è uno scooter elettrico Piaggio donato da Banca Sella. Il secondo premio è uno zaino in pelle Montblanc offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di Biella, il terzo una coperta di cashmere firmata Ermenegildo Zegna. Ecco gli altri premi a disposizione, in ordine di
valore: una bici elettrica offerta da Banca Sella, una collana di perle della gioielleria Rodighiero di Biella, un tablet Remarkable 2 con penna di Banda Sella, un foulard Chiara
Boni, un paio di occhiali da sole firmati da Giorgio Armani e messi a disposizione dall’ottica Molineris di Biella, un trolley da viaggio di Biella Scarpe-ConTè di Gaglianico, un pigiama
da donna di La Fiorentina di Biella, un foulard del negozio Santa Barbara di Biella, due orologi FitBit di Banca Sella, un cappello a uncinetto fatto a mano della pellicceria Isella di
via Galimberti, un telo arredo di CàBrio di Biella, un porta carte di credito Michael Kors di The Corner di Biella.
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