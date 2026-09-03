BiellaCronaca
Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri
Dopo i fatti di sabato sera
Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri.
Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri
Ha fatto poca strada l’uomo che sabato sera, insieme a un complice, avrebbe rapinato una donna in piazza San Paolo, davanti alla stazione di Biella. LEGGI ANCHE: Donna rapinata di fronte alla stazione di Biella
È stato infatti arrestato dagli agenti della polizia locale e ora, dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza della questura, si trova ai domiciliari in attesa del processo.
Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda.
Immagine di repertorio
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Ernesto Trismegisto
3 Settembre 2026 at 7:19
Voglio mille, un milione, un miliardo di “Mario Roggero” !!!
Nessuna pietà da qui in avanti…