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Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri

Dopo i fatti di sabato sera

Pubblicato

50 minuti fa

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Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri
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Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri.

Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri

Ha fatto poca strada l’uomo che sabato sera, insieme a un complice, avrebbe rapinato una donna in piazza San Paolo, davanti alla stazione di Biella. LEGGI ANCHE: Donna rapinata di fronte alla stazione di Biella

È stato infatti arrestato dagli agenti della polizia locale e ora, dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza della questura, si trova ai domiciliari in attesa del processo.
Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda.

Immagine di repertorio

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1 Commento

1 Commento

  1. Ernesto Trismegisto

    3 Settembre 2026 at 7:19

    Voglio mille, un milione, un miliardo di “Mario Roggero” !!!
    Nessuna pietà da qui in avanti…

    Rispondi

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