Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri.

Rapinata in piazza San Paolo, arrestato uno dei due ladri

Ha fatto poca strada l’uomo che sabato sera, insieme a un complice, avrebbe rapinato una donna in piazza San Paolo, davanti alla stazione di Biella. LEGGI ANCHE: Donna rapinata di fronte alla stazione di Biella

È stato infatti arrestato dagli agenti della polizia locale e ora, dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza della questura, si trova ai domiciliari in attesa del processo.

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato