Donna rapinata di fronte alla stazione di Biella.

Restano ancora da chiarire i dettagli della rapina avvenuta sabato sera nei pressi della stazione San Paolo. La vittima, una donna, è stata affrontata da due individui non armati che l’hanno derubata per poi darsi immediatamente alla fuga. È stata la stessa donna a dare l’allarme, indicando tempestivamente alle forze dell’ordine la direzione presa dai malviventi.

Le ricerche scattate subito dopo hanno permesso agli agenti della Polizia Locale, supportati dalle Volanti della Polizia di Stato, di rintracciare e arrestare un cittadino straniero presunto responsabile del colpo. Il complice, invece, è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce. L’arrestato ha trascorso la domenica nella cella di detenzione della Questura e lunedì mattina comparirà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

A rendere particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e dei rilievi in zona è stato anche un incidente stradale avvenuto tra via Roma e la stazione, che ha imposto l’intervento di ulteriori pattuglie. Le indagini proseguono per individuare il secondo rapinatore.

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