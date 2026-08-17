BiellaCronaca
Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto
Tanti interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio
Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto.
Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto
Il forte vento di ieri sera ha provocato diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Biellese.
Tra i casi segnalati, diversi alberi caduti o pericolanti a Cavaglià, Curino, Brusnengo, Biella e Roasio. A Verrone, invece, una raffica ha divelto il camino di un’abitazione. Infine un cavo che sfiammava vicino ad alcune case a Benna.
Nessun ferito e nessun danno rilevante alle proprietà.
Immagine di repertorio
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