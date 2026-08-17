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Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto

Tanti interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio

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3 secondi fa

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Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto
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Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto.

Raffiche di vento nel Biellese: alberi caduti e camino divelto

Il forte vento di ieri sera ha provocato diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Biellese.

Tra i casi segnalati, diversi alberi caduti o pericolanti a Cavaglià, Curino, Brusnengo, Biella e Roasio. A Verrone, invece, una raffica ha divelto il camino di un’abitazione. Infine un cavo che sfiammava vicino ad alcune case a Benna.

Nessun ferito e nessun danno rilevante alle proprietà.

Immagine di repertorio 

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