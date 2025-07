Raffica di incidenti stradali tra Viverone, Biella e Salussola

Diversi sinistri nei giorni scorsi. A Viverone martedì 15 luglio si è verificato un tamponamento tra auto e due moto. Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti di 64 e 19 anni. Sono stati portati in ospedale per i controlli del caso. Per fortuna le ferite riportate non sarebbero gravi.

Altro incidente coinvolgendo più mezzi + avvenuto a Salussola con l’intervento del 118 e della polizia stradale.

Mentre a Biella un sinistro autonomo è avvenuto in via dei Tigli.

