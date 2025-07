Indagine Uib: imprenditori prudenti sul futuro

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2025 mette in evidenza la grande prudenza a fronte della crescente incertezza degli scenari geopolitici internazionali.

“Il sentiment degli imprenditori è molto prudente e riflette l’elevata incertezza degli scenari geopolitici internazionali – spiega il presidente dell’Uib Paolo Barberis Canonico. Non si tratta di una crisi come quelle del passato, piuttosto è un clima di attesa in cui i consumi e gli investimenti sono limitati all’immediata necessità e rimandati ad un momento migliore. Sul fronte del commercio internazionale, ora più che mai è importante mantenere la calma, evitare una guerra commerciale e puntare sulla negoziazione: quando anche il quadro dei dazi sarà definito, probabilmente ritroveremo maggiore stabilità e prospettive più chiare”.