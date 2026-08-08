Questa sera a Biella la Juve Women gioca per la Champions League

La Juventus Women ha iniziato il suo percorso stagionale in Champions League, battendo le portoghesi della Torreence. Nella semifinale del Second Qualifying Round, la squadra guidata da Isaac Guerrero si è imposta per 2-1 allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella, con le reti di Carbonell e Capeta.

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Nella sfida decisiva per il passaggio del turno, oggi, sabato 8 agosto, alle ore 21, affronterà le svedesi dell’Hammarby IF, finaliste della prima edizione di Europa Cup. Ingresso gratuito, con la diretta su Juventus Play e sul canale YouTube bianconero. Le scandinave hanno prevalso per 4-0 sulle albanesi del KFF Apolonia.

«Sono soddisfatto – commenta il tecnico – per il lavoro effettuato dal gruppo, ma ovviamente dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo visto la gara dell’Hammarby e ci aspetta una partita complicata contro quella che è una super squadra in Svezia e ha fatto bene in Europa. Sarà un confronto molto stimolante».

Per l’attaccante Annamaria Serturini, «sarà una grande sfida contro una compagine tosta. Però la nostra mentalità è sempre quella di attaccare e di essere propositive. Con questo tipo di gioco si corrono dei rischi, ma va bene così».

La vincente accederà al terzo turno preliminare, con l’andata il 26 agosto e il ritorno il 2 settembre, che metterà in palio l’ammissione alla fase campionato.

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