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Progetto di formazione digitale sul turismo: adesioni aperte

E’ il progetto Tracce: Turismo Raro Accessibile Connesso Creativo Equo

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34 secondi fa

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Progetto di formazione digitale gratuita Tracce (Turismo Raro Accessibile Connesso Creativo Equo), percorso di formazione digitale completamente gratuito.

Progetto di formazione digitale sul turismo: adesioni aperte

Il progetto è stato creato appositamente per dotare le comunità locali di competenze su tecnologie avanzate, come l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di sostenere e innovare il turismo nei nostri borghi. Il progetto, finanziato da Google.org e dal Fondo per la Repubblica Digitale, vede “I Borghi più belli d’Italia” come partner di rete, insieme a importanti organizzazioni come Informatici senza Frontiere, Assidema e Network World Communication.

Il corso è indirizzato a soggetti specifici che possono trarre il massimo beneficio da un percorso di re-inserimento lavorativo e formativo:

* Disoccupati o inoccupati.

* Persone con malattie rare.

* Caregiver familiari.

* Residenti nei borghi o in aree interne isolate (città di Biella).

* Persone in cerca di opportunità di lavoro flessibile o da remoto.

Il Corso prevede:

* 60 ore di formazione gratuita, per lo più online con lezioni sincrone e asincrone.

* Workshop finali in presenza in due Borghi

* Formazione su profili professionali futuri (Digital Assistant, Content Manager, Video Storyteller, etc.).

* Tutor dedicati.

* Attestato/certificazione finale.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Tutte le informazioni su come candidarsi e le FAQ sono disponibili sul sito ufficiale del progetto accedendo al seguente link:

https://progetti-isf.typeform.com/tracce

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