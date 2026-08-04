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Pozzolo (Futuro Nazionale): “Centrodestra fluido vota per il gaypride”

Intervento dell’esponente di Futuro Nazionale.

Pubblicato

30 secondi fa

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Pozzolo: "Non ho sparato io a Rosazza"
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Pozzolo (Futuro Nazionale): “Centrodestra fluido vota per il gaypride”.

 

In un video l’onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale va all’attacco del centro destra vercellese.

“Il centro destra vota una delibera a favore del gaypride a Vercelli  – spiega in un video -. Evidentemente ha preso un’altra direzione, soltanto Futuro nazionale rimane fedele ai valori”.

E aggiunge: “Per noi la famiglia resta la priorità, la  famiglia è composta da un maschio e da una femmina”.

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