Pozzolo (Futuro Nazionale): “Centrodestra fluido vota per il gaypride”.

In un video l’onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale va all’attacco del centro destra vercellese.

“Il centro destra vota una delibera a favore del gaypride a Vercelli – spiega in un video -. Evidentemente ha preso un’altra direzione, soltanto Futuro nazionale rimane fedele ai valori”.

E aggiunge: “Per noi la famiglia resta la priorità, la famiglia è composta da un maschio e da una femmina”.

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