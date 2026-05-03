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Paga la spesa, ma nasconde nello zaino i superalcolici

Denunciato per furto aggravato

Pubblicato

22 secondi fa

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Paga la spesa, ma nasconde nello zaino i superalcolici

Paga la spesa, ma nasconde nello zaino i superalcolici

Voleva fare il furbetto l’uomo bloccato ieri all’Esselunga di Biella con lo zaino pieno di superalcolici. Il protagonista è un cittadino nativo della Gambia, di 43 anni, residente fuori regione.

E’ stato bloccato alla cassa dagli addetti alla sorveglianza mentre stava regolarmente pagando la merce presente nel carrello. Peccato che nello zaino che portava sulla schiena fossero state nascoste bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di circa 70 euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che denunceranno l’uomo per furto aggravato. La merce è stata restituita al direttore del negozio.

LEGGI ANCHE: Anziano di 74 anni ruba generi alimentari all’Esselunga

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