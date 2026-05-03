BiellaCronaca
Paga la spesa, ma nasconde nello zaino i superalcolici
Denunciato per furto aggravato
Paga la spesa, ma nasconde nello zaino i superalcolici
Voleva fare il furbetto l’uomo bloccato ieri all’Esselunga di Biella con lo zaino pieno di superalcolici. Il protagonista è un cittadino nativo della Gambia, di 43 anni, residente fuori regione.
E’ stato bloccato alla cassa dagli addetti alla sorveglianza mentre stava regolarmente pagando la merce presente nel carrello. Peccato che nello zaino che portava sulla schiena fossero state nascoste bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di circa 70 euro.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che denunceranno l’uomo per furto aggravato. La merce è stata restituita al direttore del negozio.
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