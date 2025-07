Ortopedia e Traumatologia a Biella: presentato il Fluoroscopio

Si è tenuto presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Biella l’incontro di presentazione della donazione di un Fluoroscopio. E’ un dispositivo radiologico del valore commerciale di 130 mila euro. Acquistato e donato con il contributo di cittadini biellesi dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Biella ha registrato in questi anni una progressiva crescita dell’attività. E anche dell’organico medico che risulta attualmente al completo con 11 medici specialisti più il Dott. Walter Daghino. Proveniente dal CTO di Torino e Direttore dall’ottobre 2019, quando gli ortopedici erano cinque senza primario, andato precedentemente in pensione. Tra il 2020 e il 2024 lo staff medico si è rinforzato con giovani professionisti provenienti non solo dal Piemonte ma anche da scuole di specialità fuori Regione.

I risultati

Per quanto riguarda l’ambito ambulatoriale l’Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Biella tra gennaio e giugno 2025 ha effettuato circa 7.500 prestazioni. Registrando rispetto allo stesso periodo del 2024 un aumento di 1.000. Confrontando questi dati con il 2019 si evidenzia un incremento del 22% di attività specialistica.

In particolare, per quanto riguarda le visite di controllo sono addirittura raddoppiate rispetto all’anno pre pandemico: basti dire che nel 2019 erano 4.558 e nel solo semestre del 2025 sono state 4.143. Anche a fronte di un mobilità passiva che storicamente ha caratterizzato gli ultimi vent’anni di questo reparto, nel 2025 si è rilevato un incremento della mobilità attiva ambulatoriale, ossia di prestazioni erogate a pazienti da fuori provincia e da fuori regione, che in soli sei mesi ha già superato il 2019.

L’Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale dell’ASL di Biella a novembre 2024 è risultato tra i centri italiani che a novembre 2024 si sono distinti a livello nazionale nell’àmbito del Programma Nazionale Esiti 2024 (PNE) a cura dell’Agenzia del Ministero della Salute, AGENAS. In particolare, in riferimento alla percentuale di pazienti (con età uguale o maggiore ai 65 anni) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario. A livello regionale l’Ortopedia biellese è quarta assoluta. Con uno scarto minimo dall’Ospedale terzo classificato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore di Novara. E addirittura prima in Piemonte per pazienti presi in carico residenti nel territorio provinciale.

