Oropa-Monte Camino: tutto pronto per la corsa di domenica

Domenica si alza il sipario sull’Oropa-Monte Camino, 4° Memorial Giorgio Gazzetto. La gara regionale di corsa in montagna, organizzata dal Gsa Valsesia, si snoda su un tracciato di 7 km con 1.300 metri di dislivello positivo, ripercorrendo lo storico percorso affrontato dal 1992 al 2000.

I podisti partiranno dai 7,30 davanti alle funivie di Oropa (start alle 8,30) per attraversare Delubro, Pissa, i rifugi Rosazza e Savoia e il Gendarme, fino alla vetta. Prevista anche una camminata ludico-motoria a cura della Sms Pollone.

Tra i favoriti al maschile spicca Gabriele “Bubu” Gazzetto, leader del circuito e a caccia del tris stagionale dopo i successi a Mosso e sul Mombarone. Con Giacomo Cerutti ai box per infortunio, i suoi principali rivali saranno Enzo Mersi e Nicolò Biazzetti. Tra le donne si preannuncia una sfida aperta tra Margherita De Giuli, Lisa Borzani e Giusy Feo. Iscrizioni su wedosport.net entro le 12 di oggi.

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