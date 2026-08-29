Oropa, giovane escursionista cade sul sentiero: portata in ospedale – FOTO

Oropa, giovane escursionista cade sul sentiero: portata in ospedale.

Oropa, giovane escursionista cade sul sentiero: portata in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 agosto, due squadre del Soccorso Alpino di Biella sono intervenute ad Oropa sul sentiero della Passeggiata dei Preti per soccorrere un’ escursionista che cadendo si è procurata traumi ad una gamba e ad una mano.

La ragazza soccorsa, pur indossando calzature idonee e avendo un buon allenamento è caduta su un tratto di sentiero caratterizzato dalla presenza di molte pietre.

Le squadre del Soccorso Alpino l’hanno raggiunta, stabilizzata e con apposita barella accompagnata fino al parcheggio della Basilica del Santuario dov’è stata affidata ad un ambulanza per il trasporto all’ospedale di Biella.

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