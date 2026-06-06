Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Peppo Sacchi

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto al regista Peppo Sacchi. La cerimonia funebre si svolgerà in Duomo, a Biella, alle ore 14,30. Sarà accompagnato in questo ultimo viaggio dalla figlia Annalisa, con il marito Gianmario e l’adorato nipote Giovanni, dalle sorelle Laura e Mea, dal cognato Franco con la moglie Mariarosa, nipoti, cugini e parenti tutti. La salma verrà tumulata nel cimitero di Sala Biellese vicino a quella dell’amata moglie Ivana.

Peppo Sacchi ha fatto la storia della televisione. Nel 1971 lanciò TeleBiella, il primo canale privato. Il suo più grande merito fu quello di avere spezzato il monopolio della Rai. Con lui lavorarono Enzo Tortora e Bruno Lauzi e lanciò Ezio Greggio.

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