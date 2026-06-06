Vestita così non esci! Se te lo dice è violenza

Oggi, sabato 6 giugno, le operatrici della rete antiviolenza del Biellese saranno presenti dalle 14.30 alle 20.30 sotto i portici accanto al Municipio di Biella. Incontreranno i cittadini, distribuiranno materiale informativo e presenteranno la campagna di sensibilizzazione “Se te lo dice, è violenza”.

Il Centro Antiviolenza di Biella ha promosso l’iniziativa insieme a enti, associazioni, sindacati e altre realtà del territorio. L’obiettivo è contrastare la violenza maschile contro le donne portando il messaggio nei luoghi della vita quotidiana: negozi, bar, ristoranti e aziende.

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La campagna utilizza manifesti, locandine e adesivi con alcune delle frasi più comuni nelle relazioni basate sul controllo e sul ricatto emotivo: «Fammi leggere con chi messaggi», «Vestita così non esci», «Senza di me non sei nessuno», «Se mi lasci ti ammazzo». Il messaggio è semplice e diretto: riconoscere queste frasi significa riconoscere la violenza psicologica.

Su tutti i materiali compare un QR Code che permette di accedere ai contatti e ai servizi del Centro Antiviolenza di Biella. I promotori collocheranno gli adesivi anche nelle toilette di locali pubblici e aziende, così da offrire uno strumento discreto per informarsi e chiedere aiuto.

Nel corso della giornata i cittadini potranno sostenere la campagna pubblicando una fotografia sui social con l’hashtag #centroantiviolenzabiella. Anche i gestori dei locali aderenti parteciperanno all’iniziativa indossando una maglietta con i riferimenti del Centro Antiviolenza.

L’iniziativa vuole mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere durante tutto l’anno e promuovere una cultura del rispetto e della parità che vada oltre le ricorrenze simboliche.

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