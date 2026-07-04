Non bastano i lavori sul ponte, anche un incidente in via Cernaia

Non c’è pace per la viabilità a Biella. A complicare i pesanti disagi legati alla parziale chiusura del ponte della tagenziale, questa mattina ci ha pensato pure un incidente avvenuto in via Cernaia.

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Per cause in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura che è andata contro un palo della luce. L’urto è stato violento, tanto che si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente ha provocato lunghe code.

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