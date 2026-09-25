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Noi guidiamo Atap: candidature aperte per neo autisti

Corso pagato e posto fisso sicuro

Pubblicato

29 minuti fa

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litiga con l'autista del pullman
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Atap, azienda di trasporto pubblico operante nelle province di Biella e Vercelli, ha lanciato insieme ad Agenzia Piemonte Lavoro il progetto “Noi guidiamo Atap” per selezionare fino a 20 futuri conducenti di autobus.

Noi guidiamo Atap: candidature aperte per neo autisti

L’iniziativa copre integralmente i costi di formazione per il conseguimento di patente D e CQC Persone, con il successivo inserimento tramite contratto a tempo indeterminato e pieno.

La selezione è rivolta a candidati tra i 21 e i 55 anni in possesso di diploma, idoneità fisica e patente B, D o DE. L’iter prevede un test psico-attitudinale e un assessment center sulle competenze trasversali, con corsi erogati presso autoscuole convenzionate.

L’assunzione finale come operatore di esercizio garantisce una retribuzione annua lorda stimata tra 26.580 e 29.000 euro, a cui si aggiungono circa 1.400 euro netti di welfare aziendale. Le sedi di lavoro saranno i depositi di Biella, Vercelli, Alice Castello o Pray. La domanda di partecipazione va inviata tramite il sito ufficiale aziendale entro e non oltre le ore 16:00 del 16 ottobre 2026.

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1 Commento

1 Commento

  1. Ci.Di.

    25 Settembre 2026 at 13:57

    parlando con gli autisti e i passeggeri si potrebbe migliorare servizio, sempre che lo si voglia.
    si evidenziano sempre solo i contributi pubblici e mai come aumentare la bigliettazione.
    orari e percorsi adatti a chi si muove, nel rispetto ecologico ed economico del momento

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