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Nasce il Biella Sport Festival
Un mese di grande sport con tre eventi di livello internazionale al Forum
Nasce il Biella Sport Festival. La città si prepara a vivere un mese di sport senza precedenti. Dal 12 settembre all’11 ottobre il Forum diventerà il cuore pulsante dello sport di altissimo livello.
La nuova rassegna è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Scuola Pallavolo Biellese. E riunisce tre grandi appuntamenti nazionali e internazionali in un unico cartellone.
Nasce il Biella Sport Festival
Un progetto ambizioso, che conferma la volontà di consolidare Biella come una delle capitali piemontesi dei grandi eventi sportivi. Tasformando il Forum in un punto di riferimento capace di richiamare atleti, società prestigiose e migliaia di appassionati.
Il festival prenderà il via sabato 12 settembre con una sfida di assoluto prestigio nel basket europeo. L’amichevole internazionale tra Armani Olimpia Milano, una delle società più titolate d’Europa, e i greci del Paok Salonicco. Un confronto che vedrà protagoniste due storiche realtà del panorama cestistico continentale.
Il secondo appuntamento è in calendario per il 26 e 27 settembre con la seconda edizione del “Trofeo Internazionale Città di Biella”. Torneo internazionale di pallavolo femminile che vedrà impegnati quattro importanti club. Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Millenium Brescia e UybaYBA Busto Arsizio con le francesi del Volley Mulhouse Alsace.
A chiudere il festival sarà, domenica 11 ottobre (alle 17), un’altra grande giornata di pallavolo di altissimo livello. L’amichevole di SuperLega maschile tra Cuneo Volley e Prata Pordenone, due società protagoniste del massimo campionato italiano.
Tre eventi consecutivi, due discipline differenti, alcune tra le più importanti società italiane ed europee e un’unica grande “casa”: il Biella Forum.
Un unicum in tutto il Piemonte
Il Biella Sport Festival rappresenta una proposta unica nel panorama piemontese e testimonia la capacità della città di organizzare manifestazioni sportive di primo piano .Generando ricadute positive anche per il territorio, il commercio, il turismo e le attività ricettive. E non mancherà una serie di iniziative collaterali.
Grande attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. L’obiettivo è permettere a famiglie, giovani e appassionati di assistere a tutti gli eventi grazie a prezzi popolari e alla possibilità di acquistare uno speciale pacchetto unico.
LEGGI ANCHE: Olimpia Milano-Paok Salonicco: amichevole internazionale al Forum
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Sonia Ganz
6 Agosto 2026 at 18:56
Intanto facciamo un quadretto di questa foto, poi l’ iniziativa e’ giusta per biella !!! Pero’ arrivano tardi, e’ gia’ da almeno 10anni che i biellesi fanno sport, camminare per biella senza inciampare e cadere, pagare le bollette, in posta il gioco dell’ oca, passeggiate nel centro per i cani, fare la spesa di qua’, di la’, evitare le multe, stare attenti fuori dall’ esselunga, tutti sportivi !!!!!
Bb68
6 Agosto 2026 at 19:27
il miglior sport per fratelli d Italia e giunta è quello di usare lingua lunga , per l afa tra erbacce secche tombini e marciapiedi in un ecosistema fragile , costruiscono piazze assolate per farci arrostire bene e fare marcire prima la frutta e verdura del mercato, fanno bene i lavoratori del mercato a fare spendere due milioni e poi non andare e lasciare deserta la città