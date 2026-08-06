Nasce il Biella Sport Festival. La città si prepara a vivere un mese di sport senza precedenti. Dal 12 settembre all’11 ottobre il Forum diventerà il cuore pulsante dello sport di altissimo livello.

La nuova rassegna è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Scuola Pallavolo Biellese. E riunisce tre grandi appuntamenti nazionali e internazionali in un unico cartellone.

Nasce il Biella Sport Festival

Un progetto ambizioso, che conferma la volontà di consolidare Biella come una delle capitali piemontesi dei grandi eventi sportivi. Tasformando il Forum in un punto di riferimento capace di richiamare atleti, società prestigiose e migliaia di appassionati.

Il festival prenderà il via sabato 12 settembre con una sfida di assoluto prestigio nel basket europeo. L’amichevole internazionale tra Armani Olimpia Milano, una delle società più titolate d’Europa, e i greci del Paok Salonicco. Un confronto che vedrà protagoniste due storiche realtà del panorama cestistico continentale.

Il secondo appuntamento è in calendario per il 26 e 27 settembre con la seconda edizione del “Trofeo Internazionale Città di Biella”. Torneo internazionale di pallavolo femminile che vedrà impegnati quattro importanti club. Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Millenium Brescia e UybaYBA Busto Arsizio con le francesi del Volley Mulhouse Alsace.

A chiudere il festival sarà, domenica 11 ottobre (alle 17), un’altra grande giornata di pallavolo di altissimo livello. L’amichevole di SuperLega maschile tra Cuneo Volley e Prata Pordenone, due società protagoniste del massimo campionato italiano.

Tre eventi consecutivi, due discipline differenti, alcune tra le più importanti società italiane ed europee e un’unica grande “casa”: il Biella Forum.

Un unicum in tutto il Piemonte

Il Biella Sport Festival rappresenta una proposta unica nel panorama piemontese e testimonia la capacità della città di organizzare manifestazioni sportive di primo piano .Generando ricadute positive anche per il territorio, il commercio, il turismo e le attività ricettive. E non mancherà una serie di iniziative collaterali.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. L’obiettivo è permettere a famiglie, giovani e appassionati di assistere a tutti gli eventi grazie a prezzi popolari e alla possibilità di acquistare uno speciale pacchetto unico.

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