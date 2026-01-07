Seguici su

Masso in strada, anche alcuni biellesi bloccati a Gressoney

Il crollo era avvenuto nella notte

3 ore fa

Anche alcuni biellesi, nella giornata di ieri, sono rimasti bloccati a Gressoney per alcune ore a causa del crollo di un grosso masso sulla strada regionale 44, avvenuto nella notte.

L’allarme è rientrato già nel primo pomeriggio di ieri, quando, completate le operazioni di rimozione, la viabilità è stata ripristinata e la carreggiata è stata riaperta alla circolazione.

 

