Biella
Masso in strada, anche alcuni biellesi bloccati a Gressoney
Il crollo era avvenuto nella notte
Masso in strada, anche alcuni biellesi bloccati a Gressoney.
Masso in strada, anche alcuni biellesi bloccati a Gressoney
Anche alcuni biellesi, nella giornata di ieri, sono rimasti bloccati a Gressoney per alcune ore a causa del crollo di un grosso masso sulla strada regionale 44, avvenuto nella notte.
L’allarme è rientrato già nel primo pomeriggio di ieri, quando, completate le operazioni di rimozione, la viabilità è stata ripristinata e la carreggiata è stata riaperta alla circolazione.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Chiuso bar ritrovo di noti pregiudicati
Circondario2 giorni fa
Addio a Stefano Vitangeli
Cossatese6 ore fa
Cossato piange Guido Pavesi, morto dopo una breve malattia
Fuori provincia2 giorni fa
Malore fatale sulle piste: muore sciatore di soli 49 anni
Attualità1 giorno fa