Via Italia, c’è la conferma: lunedì 12 inizieranno ufficialmente i lavori
Il primo lotto sarà in Riva. Venerdì gli assessori Franceschini e Moscarola incontreranno i residenti
E’ arrivata nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, la conferma che lunedì 12 gennaio prenderanno ufficialmente il via i lavori di riqualificazione del primo lotto di via Italia, nel tratto compreso tra via Marochetti e via Dante. Quest’ultima rimarrà aperta al traffico.
L’intervento rientra nel più ampio piano di valorizzazione del centro cittadino, volto a migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro urbano.
A partire da giovedì 08/01/2026 sarà posizionata la segnaletica di cantiere, di divieto di sosta lungo il tratto interessato e di preavviso di modifica della viabilità nelle strade limitrofe e, a partire da domenica 11 gennaio dalle ore 17.00, l’accesso a via Italia dalle vie Marochetti e Dante sarà interdetto alle auto. I residenti sono pertanto invitati a spostare i veicoli entro le ore 17:00 dello stesso giorno. Da quel momento, il tratto stradale non sarà più transitabile dalle auto fino alla conclusione dei lavori, prevista per venerdì 28 febbraio 2026.
I marciapiedi resteranno accessibili.
Durante il giorno, il transito sarà consentito sotto il controllo degli operatori di cantiere.
In orario serale, notturno, prefestivo e festivo, saranno liberamente percorribili.
Per eventuali emergenze o particolari urgenze durante il periodo dei lavori, è attivo, in orario di servizio, il numero della centrale operativa della Polizia Locale: 015 3507228.
Per illustrare nel dettaglio il progetto e il cronoprogramma, è convocata una riunione pubblica rivolta ai residenti del quartiere Riva:
Venerdì 9 gennaio 2026, ore 18:30, Sala parrocchiale del quartiere.
Interverranno:
Cristiano Franceschini, Assessore ai Lavori Pubblici per illustrare il progetto;
Giacomo Moscarola, Assessore alla Polizia Locale per illustrare le modifiche alla viabilità.
L’Amministrazione comunale ringrazia sin d’ora i cittadini per la collaborazione e la comprensione, consapevole che ogni temporaneo disagio sarà ampiamente ripagato da un intervento che restituirà qualità e valore a una delle arterie più significative della città.
7 Gennaio 2026 at 19:28
ecco come sperperare i soldi , sono buttati via , era meglio destinare i soldi per altre iniziative