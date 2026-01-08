AttualitàBiella
Ancora bel tempo, ma resta il grande freddo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 8 gennaio
Ancora bel tempo, ma resta il grande freddo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La notte si presenta con un cielo sereno. Le temperature si attestano intorno ai -1,5°C, con una leggera variabilità nella percezione del freddo. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 2,4 e i 5,8 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1012 hPa.
La mattina porta ancora un cielo sereno, con temperature che iniziano a risalire, raggiungendo circa +0,7°C entro le 9. Anche in questa fase, il vento rimane leggero, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si riduce progressivamente, scendendo sotto il 50% verso le ore centrali della mattina.
Nel pomeriggio, il meteo continua a mantenersi stabile, con un aumento delle temperature che toccano i +4,2°C. Il cielo si presenta prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. La velocità del vento è leggermente superiore, ma comunque contenuta, con raffiche che rimangono sotto i 7 km/h.
La sera si caratterizza per un cielo che tende a coprirsi leggermente, con nubi sparse e temperature che scendono intorno ai -0,4°C. La velocità del vento si mantiene bassa, contribuendo a una sensazione di freddo moderato. L’umidità aumenta, raggiungendo valori superiori al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza attorno ai 1014 hPa.
