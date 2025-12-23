Liti nel Biellese tra vicini e in famiglia .

BiellaCronaca
Interventi dei carabinieri ieri per liti. Ad Andorno Micca intervento dopo la richiesta di aiuto di una donna che era stata insultata dal vicino. È stata invitata a presentare querela.
Altra lite a valdengo in famiglia tra compagno e convivente. Si è trattato solo di uno scontro verbale.
