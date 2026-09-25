Serata movimentata a Biella, dove una lite tra giovani extracomunitari ha creato momenti di forte tensione nel centro cittadino. La discussione, esplosa inizialmente tra un gruppo di ragazzini, si è poi spostata verso la zona dei Giardini Zumaglini, attirando l’attenzione dei passanti.

Lite tra giovani extracomunitari a Biella. Poi si dileguano

Allertate dalle segnalazioni, le forze dell’ordine si sono mobilitate rapidamente: sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Al loro arrivo, tuttavia, i giovani si erano già dileguati a piedi per le vie limitrofe, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima di essere identificati.

Gli agenti e i militari hanno perlustrato l’area circostante per riportare la calma e verificare l’eventuale presenza di feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire i motivi del diverbio e rintracciare i responsabili anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona.

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