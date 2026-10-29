L’Arma dei carabinieri onora la memoria del maresciallo capo Aldo Fiorina.

L’Arma dei carabinieri onora la memoria del maresciallo capo Aldo Fiorina

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, nella mattinata odierna, in piazza Unità d’Italia, in occasione del centenario dalla morte, ha ricordato la figura del Maresciallo Capo Aldo Fiorina, originario di Netro, morto eroicamente il 29 ottobre 1926 a El-Hagi in Merca (Somalia).

La cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una corona sul cippo commemorativo da parte di S.E. il Prefetto di Biella Dott.ssa Elena Scalfaro, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella e del Presidente della Sezione della Associazione Nazionale Carabinieri di Biella, ha voluto richiamare i valori del sacrificio estremo del Maresciallo Fiorina, caduto nel corso di una violenta rivolta esplosa nella Somalia italiana.

Presenti all’evento le autorità civili, militari e religiose della Provincia di Biella, rappresentanti delle istituzioni e privati cittadini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook