BiellaCronaca
Lancia oggetti contro gli agenti: in manette un 40enne
Episodio di violenza a Biella, un agente è rimasto ferito
Lancia oggetti contro gli agenti: in manette un 40enne.
Lancia oggetti contro gli agenti: in manette un 40enne
Lanciava oggetti contro le automobili e i passanti: alla fine è stato arrestato dalle forze dell’ordine, anche se non senza difficoltà.
Il protagonista della vicenda, andata in scena nei giorni scorsi in via Carso a Biella, all’altezza degli ex lanifici Rivetti in disuso, è un uomo di quarant’anni.
Stando alla prima sommaria ricostruzione, polizia e carabinieri sarebbero intervenuti dopo che alcune persone avevano segnalato il lancio di pietre.
Gli agenti della questura hanno provato a calmare l’individuo che ha reagito violentemente tanto che un agente è rimasto ferito, anche se fortunatamente non in modo grave. Una volta bloccato, il quarantenne è stato tratto in arresto. Assistito dall’avvocato Marco Cavicchioli, lunedì è comparso in tribunale per l’udienza di convalida. Per l’uomo, che pare soffra di disturbi di natura psichica, è stata disposta la custodia cautelare in attesa del processo. Molto probabilmente verrà richiesta una perizia psichiatrica.
Immagine di repertorio
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