BiellaCronaca
La proprietaria in vacanza ed entrano i ladri in casa
Sul posto i carabinieri per i rilievi. I malviventi sarebbero entrati da una portafinestra.
La proprietaria in vacanza ed entrano i ladri in casa. A Biella.
A scoprire il colpo è stato un conoscente che ha notato la porta della casa aperta. La proprietaria era partita per le vacanze estive il 9 agosto. Soltanto ieri è stato scoperto il furto. I malviventi si sarebbero introdotti da una portafinestra.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Non si conosce ancora l’entità del bottino.
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