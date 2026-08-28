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La proprietaria in vacanza ed entrano i ladri in casa

Sul posto i carabinieri per i rilievi. I malviventi sarebbero entrati da una portafinestra.

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2 minuti fa

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Autocisterna si ribalta nella scarpata
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La proprietaria in vacanza ed entrano i ladri in casa. A Biella.

A scoprire il colpo è stato un conoscente che ha notato la porta della casa aperta. La proprietaria era partita per le vacanze estive il 9 agosto. Soltanto ieri è stato scoperto il furto. I malviventi si sarebbero introdotti da una portafinestra.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Non si conosce ancora l’entità del bottino.

 

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