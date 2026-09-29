Tutto è pronto a Biella per ospitare la finalissima della 16^ edizione del Giro Handbike che si correrà domenica 4 ottobre 2026.

Il percorso di gara della quinta e ultima tappa dell’edizione targata 2026, tutta a carattere internazionale, regalerà agli atleti del Giro Handbike un’emozione davvero particolare: affrontare un tratto della celebre salita verso Oropa, indissolubilmente legata alla storia di Marco Pantani e del grande ciclismo.

La finalissima del Giro Handbike arriva a Biella

Il circuito di Km 6,7 – da ripetersi più volte e per un massimo di 8 giri (tenendo conto delle diverse categorie) – si snoda

dalla piazza del comune e del duomo passando per il salotto pedonale della città, costeggiando l’ottocentesco teatro

sociale per poi immettersi sui 950 metri iniziali della famosa salita verso Oropa per proseguire vicinissimo allo

stabilimento del birrificio Menabrea e per scendere poi verso lo stadio e il palazzo delle poste ed entrare nel centro storico

in pavè; infine, gli atleti del Giro Handbike percorreranno la rotonda con lo storico monumento alla Vespa, prima di

arrivare al rettilineo d’arrivo in via Seminari 9.

«La Finalissima si avvicina e il Giro Handbike approda, in un certo senso a “casa” in quanto Biella è la città di due

importanti componenti della nostra organizzazione: la Dott.ssa Maria Francesca Mosca e il Direttore di corsa Luca

Motto che ha studiato per l’occasione un percorso di gara straordinario – dichiara Fabio Pennella Presidente Giro

Handbike – Biella sarà una tappa speciale, pensata per essere all’altezza delle grandi finali che hanno contraddistinto la

storia del Giro Handbike e per chiudere nel migliore dei modi una stagione importante, composta da cinque competizioni

tutte inserite nel calendario internazionale. Desidero ringraziare il Sindaco di Biella, gli assessori coinvolti e l’intera

Amministrazione comunale per la disponibilità, la collaborazione e l’entusiasmo con cui hanno accolto la nostra

manifestazione. Insieme stiamo preparando una giornata che vogliamo trasformare in una grande festa di sport e in un

vero spettacolo per gli atleti e per il pubblico».

«Portare a Biella la finale del Giro Handbike significa innanzitutto dare alla città l’opportunità di ospitare un grande

appuntamento sportivo e, allo stesso tempo, di accendere i riflettori su una disciplina basata su determinazione,

autonomia e inclusione. Per una città ospitare un evento così ampio come il Giro Handbike significa anche saperlo

inserire nel proprio tessuto urbano e nella propria vita quotidiana. Abbiamo quindi lavorato perché la manifestazione

possa essere vissuta non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dai cittadini, dal pubblico e da chi quel giorno sarà

nel centro di Biella, creando le condizioni perché la gara diventi un momento di sostegno agli atleti. La condivisione e il

confronto tra le diverse realtà dell’Amministrazione sono stati fondamentali per affrontare un appuntamento complesso e

accompagnarlo con una visione comune. È proprio questa collaborazione che consente di trasformare un evento sportivo

in un’occasione per avvicinare le persone ad uno sport ancora poco conosciuto e lasciare un ricordo che vada oltre il

giorno della gara.» così l’Amministrazione comunale di Biella.

Il programma della manifestazione che vede protagonisti gli atleti del Giro Handbike è molto articolato e coinvolge oltre

all’Amministrazione comunale anche numerose realtà associative e imprenditoriali biellesi e, come di consueto, gli

sponsor ufficiali. Prima della partenza in via Seminari 9 alle 10.40 sono previste: la sfilata delle moto storiche in

collaborazione con AMSAP, la sfilata dei bambini di due scuole della provincia in collaborazione con Kiwanis Club

Victimula Pagus nonché la sfilata delle miss per la presentazione delle maglie ufficiali del Giro Handbike: maglia

rosa STELLANTIS AUTONOMY; maglia rossa G3 Officine meccaniche per il fast team; maglia bianca SEO per il

migliore atleta più giovane in gara e maglia nera PMP.

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