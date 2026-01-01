La comunità di Riva piange Elisabetta Omarini

La comunità di Riva piange Elisabetta Omarini

A darne il triste annuncio è la pagina Facebook “Ente Manifestazioni Biella Riva”: “Il nuovo anno inizia con una brutta notizia che ha scosso la comunità di Biella Riva e della Parrocchia di San Cassiano: Elisabetta Omarini, dopo un breve ricovero in ospedale ieri ci ha lasciato ieri.

Da sempre impegnata nel nostro quartiere sia nelle attività parrocchiali sia nell’Ente Manifestazioni Biella Riva dove da anni era nel direttivo e seguiva l’organizzazione dello storico mercatino dell’antiquariato.

Siamo vicini alla figlia Valentina, ai suoi adorati nipoti, alla sorella Carla e a tutti i suoi familiari.

Venerdì 2 gennaio alle ore 18 reciteremo la Corona e sabato 3 gennaio alle ore 10 la saluteremo nella Chiesa di San Cassiano”.

Foto pagina Facebook “Ente Manifestazioni Biella Riva”

