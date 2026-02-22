La Biellese ospita l’Asti per rialzare la testa

Riscatto è la parola d’ordine della settimana in casa Biellese. Domenica scorsa la squadra ha incassato una sconfitta, la prima del girone di ritorno e del 2026, a Sanremo al termine di una partita condizionata, anzi “decisa” letteralmente dagli errori dell’arbitro, che ha prima convalidato un gol dei ligure in evidente posizione di fuorigioco e poi negato un solare rigore ai lanieri.

Non è cambiato nulla

Il ko non ha cambiato nulla in classifica, però. Il Varese, avanti di due punti, ha perso a Genova con il Ligorna, e il Saluzzo, la prima delle inseguitrici, ha pareggiato con la Lavagnese ed è stata raggiunta dall’Imperia a -4 da capitan Pavan e compagni.

I bianconeri tornano oggi a giocare al “Pozzo-Lamarmora” (calcio d’inizio alle 14.30). Numeri alla mano, i prossimi rivali sembrano ampiamente alla portata. I biancorossi (nelle cui fila ha militato fino a poche settimane fa il biellese Costanzo Bottone, ndr) occupano infatti la penultima piazza, affiancata dalla stessa Lavagnese e davanti solo al NovaRomentin fanalino di coda.

Vietato abbassare la guardia

Vietato abbassare la guardia, però, tanto più al cospetto di una avversaria che ha assoluto bisogno di punti per risalire la china e continuare a lottare per la permanenza in categoria.

«Il ko di domenica deve essere uno spunto tecnico, tattico ma soprattutto emotivo e mentale per compiere un ulteriore passo avanti in questo già bel percorso che stiamo portando facendo – ha detto mister Luca Prina alla vigilia del match -. Vediamo se riusciamo ad avere obiettivi più alti rispetto a quelli che ci eravamo prefissati per capire se siamo pronti ad alzare il livello. Questa sarà una partita diversa da Sanremo, contro una squadra esperta anche in panchina e che ha bisogno di punti. Verrà a Biella pronta a soffrire per fare risultato e dunque noi dovremo essere bravi a interpretare quella tipologia di gara».

