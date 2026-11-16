BiellaCronaca
Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada
Grande paura a Biella. Sul posto 118 e polizia locale
Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada.
Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada
Grande apprensione a Biella, in via Ivrea. Secondo le prime ricostruzioni, una giovane è stata investita da una moto mentre attraversava la strada.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla ferita e disporre il trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi.
Immagine di repertorio
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