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Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada

Grande paura a Biella. Sul posto 118 e polizia locale

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5 minuti fa

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Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada
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Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada.

Giovane travolta da una moto mentre attraversa la strada

Grande apprensione a Biella, in via Ivrea. Secondo le prime ricostruzioni, una giovane è stata investita da una moto mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla ferita e disporre il trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi.
Immagine di repertorio

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