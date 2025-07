Giornata Mondiale contro l’Epatite C: all’ASL di Biella test rapidi

Giornata Mondiale contro l’Epatite C: all’ASL di Biella test rapidi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Epatite, l’ASL Biella partecipa attivamente alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso una serie di iniziative rivolte alla popolazione.

Mercoledì 30 luglio, dalle ore 9 alle 12, presso lo stand allestito nell’Atrio dell’Ospedale, sarà possibile effettuare gratuitamente il test rapido di screening per l’epatite C.

L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

Il test è accessibile a tutti ed è gratuito, senza necessità di prenotazione o impegnativa medica.

Dal 2020, Il Ministero della Salute ha avviato un programma nazionale di screening gratuito per l’epatite C e promosso dalla Regione Piemonte, rivolto alla popolazione generale nata tra il 1969 e il 1989, che comprende circa 18 milioni di persone. Oltre alla fascia anagrafica indicata, lo screening è esteso anche a categorie a rischio. Chi? come le persone con problemi di tossicodipendenza e coloro che si trovano in regime detentivo, gruppi in cui la diffusione del virus è statisticamente più elevata.

Nell’ambito dell’Asl di Biella è sempre possibile effettuare il test di screening presso i centri prelievi di Biella e Cossato. Da luglio 2022 ad oggi sono stati effettuati circa 3.000 test di screening. Questo a testimonianza dell’impegno costante nella prevenzione e nella diagnosi precoce dell’epatite C sul territorio.

Il percorso di screening è inoltre accompagnato da interventi di counselling informativo. E sonon rivolti sia ai pazienti positivi che a quelli negativi. Questo per fornire indicazioni sulle modalità di trasmissione del virus e sulle possibili complicanze legate all’infezione da HCV.

