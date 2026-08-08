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Fermato in centro città con due grammi di cocaina

Segnalato alla Prefettura

Pubblicato

13 ore fa

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Fermato in centro città con due grammi di cocaina
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Fermato in centro città con due grammi di cocaina

A spasso per Biella con la cocaina in tasca. Il protagonista e’ un giovane di 20 anni, di origine straniera, residente in città. La notte scorsa lo hanno fermato per un normale controllo i carabinieri del Norm. Il fare sospetto del ragazzo ha indotto i militari dell’Arma a compiere una perquisizione che ha portato a individuare circa due grammi di sostanza stupefacente.

Ora serrà segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

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1 Commento

1 Commento

  1. Sonia Ganz

    8 Agosto 2026 at 21:43

    Uno 1 a biella con 2 gr di cocaina ???? come andare al Cocorico’ di riccione e arrestare uno perche’ ha bevuto 2 birre.

    Rispondi

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