BiellaCronaca
Fermato in centro città con due grammi di cocaina
Segnalato alla Prefettura
Fermato in centro città con due grammi di cocaina
A spasso per Biella con la cocaina in tasca. Il protagonista e’ un giovane di 20 anni, di origine straniera, residente in città. La notte scorsa lo hanno fermato per un normale controllo i carabinieri del Norm. Il fare sospetto del ragazzo ha indotto i militari dell’Arma a compiere una perquisizione che ha portato a individuare circa due grammi di sostanza stupefacente.
Ora serrà segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.
LEGGI ANCHE: Ragazza di 21 anni ubriaca fa un incidente a Quaregna
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Attualità14 ore fa
Oggi a Gli Orsi apre il negozio Only, sconti speciali
Attualità2 giorni fa
Agli Orsi di Biella apre il punto vendita del marchio Only
Attualità1 giorno fa
Incendio sul Monte Barone: l’allarme continua
Attualità1 giorno fa
Schianto auto contro moto: centauro vola nella scarpata
Cronaca9 ore fa
Sonia Ganz
8 Agosto 2026 at 21:43
Uno 1 a biella con 2 gr di cocaina ???? come andare al Cocorico’ di riccione e arrestare uno perche’ ha bevuto 2 birre.