BiellaCronaca
Donna ubriaca aggredisce cliente in un supermercato
E’ successo a Biella. Sono intervenuti carabinieri e sanitari
Una donna in stato di alterazione alcolica avrebbe creato disordini tra le corsie di un supermercato a Biella.
Donna ubriaca crea disagio in un supermercato
Il fatto è accaduto nella giornata di sabato, 13 giugno, quando una donna in un evidente stato di alterazione alcolica sarebbe entrata in un supermercato, iniziando a buttare a terra della frutta e attirando l’attenzione dei presenti.
I dipendenti del punto vendita avrebbero segnalato la presenza della donna, una giovane del 1993 senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, che stava danneggiando i prodotti esposti tra gli scaffali.
Invitata a lasciare l’esercizio commerciale, avrebbe iniziato a insultare e minacciare i dipendenti, arrivando addirittura ad aggredire fisicamente una persona presente.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che l’hanno identificata. Terminati gli accertamenti, è stata affidata ai sanitari e trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
LEGGI ANCHE: Donna ubriaca si addormenta in cortile a Salussola
Immagine di repertorio
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook