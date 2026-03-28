In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, all’Ospedale di Biella è stata donata una panchina gialla. Il giallo, infatti, rappresenta la lotta contro l’endometriosi. Una patologia spesso poco conosciuta, la panchina diventa il simbolo concreto per sensibilizzare e fare informazione.

Donata all’ospedale una panchina gialla simbolo della lotta contro l’endometriosi

L’iniziativa nasce grazie alla donazione di Tasinato Pilota, che ha voluto contribuire attivamente alla sensibilizzazione su questa importante tematica. Pier Angelo Tasinato è da tempo vicino all’ospedale, attraverso la promozione di numerosi progetti a favore del reparto di Cardiologia, a supporto dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

Ha così commentato – Pier Angelo Tasinato – “Siamo orgogliosi di aver potuto realizzare questo progetto e desideriamo ringraziare per la preziosa collaborazione Verniciature Industriali Sassone, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Un piccolo gesto che vuole aiutare a portare più attenzione e conoscenza su un tema che merita di essere ascoltato.”

Il progetto si colloca nell’ambito del Gruppo di lavoro aziendale, denominato “Nucleo Tecnico Operativo per l’Accoglienza, il Decoro e l’Umanizzazione degli Ambienti Sanitari dell’ASL BI” . Il team opera dal mese di settembre su indicazione dell’Assessorato alla Sanità Regionale, per migliorare la qualità degli spazi di cura e dell’esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari.

La panchina verrà installata nei prossimi giorni

La panchina nei prossimi giorni sarà installata all’esterno del presidio sotto la pensilina, nelle vicinanze della zona di transito delle auto.

Successivamente la panchina diventerà una “Endopank” ed entrerà così nella rete dell’Associazione “La Voce di una è la Voce di tutte odv”. La Onlus si occupa di portare avanti iniziative di sensibilizzazione sull’endometriosi, in quanto patologia altamente invalidante e purtroppo ancora troppo sottovalutata. L’inaugurazione si terrà entro l’estate di quest’anno.

La Direzione Generale, il Direttore, Bianca Masturzo, e lo staff della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Asl di Biella ringraziano Pier Angelo Tasinato per la sensibilità e dimostrata.

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