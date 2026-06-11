Controlli nei negozi e durante la fiera: sequestrati 818 articoli non sicuri o contraffatti.

Controlli nei negozi e durante la fiera: sequestrati 818 articoli non sicuri o contraffatti

E’ quanto si apprende da un comunicato stampa della Guardia di Finanza, comando provinciale di Biella.

“Nelle ultime settimane la Guardia di Finanza di Biella, nell’ambito del Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale, ha ulteriormente intensificato la propria azione a tutela dei consumatori e dell’imprenditoria legale, effettuando una serie di mirati controlli presso alcuni esercizi commerciali della provincia e nei confronti delle operatori giunti a Biella in occasione della tradizionale “Fiera di maggio”, che si è svolta, fino al 7 giugno in zona “Città Studi”.

Nel corso di tali interventi, volti a verificare che i beni commercializzati fossero originali e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, i Finanzieri del Gruppo Biella, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Biella, hanno rilevato diverse irregolarità. In un negozio di Vigliano Biellese venivano posti in vendita articoli di bigiotteria privi delle etichettature riportanti i materiali di cui erano composti, il produttore e/o l’importatore e le altre informazioni obbligatorie necessaria. Sono così stati sequestrati, in quanto non conformi agli standard minimi di sicurezza previsti per la commercializzazione nell’Unione Europea, 698 articoli (anelli, collane, orecchini e gioielli per piercing) per violazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005), e il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che provvederà ad irrogare le connesse sanzioni amministrative (da un minimo di 516 € ad un massimo 25.823 €). Presso la “Fiera di Biella”, invece, sono state rinvenute e sequestrate 120 magliette da calcio e da basket con loghi e segni distintivi contraffatti di squadre sportive e di noti brand del settore. Tali capi di abbigliamento, risultati sprovvisti del confezionamento esterno predisposto dalle case madri titolari dei marchi, privi dei bollini olografici anticontraffazione sui cartellini identificativi e carenti di documentazione idonea a comprovarne la legittima provenienza, venivano proposti quale premio in 4 distinti stand, dedicati a giochi di abilità, del Luna Park cittadino. Quattro le persone conseguentemente denunciate alla locale Procura della Repubblica, in quanto ritenute responsabili, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna, di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione (artt. 474 e 648 del Codice Penale). Gli interventi della Guardia di Finanza nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza contribuiscono a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel rispetto di condizioni di equa concorrenza. Le attività condotte dalle Fiamme Gialle biellesi si inquadrano nella quotidiana azione di presidio della legalità economico finanziaria svolta dal Corpo sul territorio, volta anche a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti contraffatti, non conformi agli standard di legge e/o pericolosi, per contribuire a garantire che gli imprenditori onesti possano operare in condizioni di leale concorrenza e a proteggere i consumatori”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook