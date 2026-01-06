Lo scorso 30 novembre siamo stati scelti dai residenti del Villaggio Lamarmora come loro rappresentanti, un compito che assumiamo gratuitamente e, permettetecelo, con profondo rispetto e un non troppo velato orgoglio.

Consiglio di quartiere del Villaggio si presenta

Il quartiere dove abitiamo è periferico, è delicato sotto molti punti di vista, ha bisogno di attenzioni e pianificazione. È però un quartiere che conosciamo bene, ne conosciamo il territorio, le persone e le problematiche. Abbiamo appreso quindi con rammarico dai giornali le proposte dell’Amministrazione riguardanti l’organizzazione del mercato cittadino arrivate, del tutto inaspettate, in questi ultimi giorni. Riteniamo infatti che tali proposte avrebbero potuto rappresentare un primo banco di prova per la collaborazione che dovrebbe esserci tra l’Amministrazione e i neonati Consigli di Quartiere.

Sarebbe bastato aspettare qualche giorno, giusto il tempo di darci la possibilità di strutturarci e votare al nostro interno la presidenza e le altre cariche necessarie al funzionamento del Consiglio, come avvenuto il giorno 30 dicembre secondo regolamento. In questo modo avremmo potuto svolgere con più tranquillità il compito che quello stesso regolamento ci affida, ovvero rappresentare le istanze della popolazione e intervenire con proposte nei procedimenti amministrativi avviati del Comune. Riteniamo, in conclusione, che quello dei Consigli di Quartiere possa essere uno strumento prezioso di ascolto, collaborazione e discussione per la nostra città, è però necessario che si abbia la volontà, da entrambe le parti, di ascoltare, collaborare e, sì, a volte anche discutere.

Il Consiglio di Quartiere del Villaggio Lamarmora

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook