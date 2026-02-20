BiellaCronaca
Caso Siu: il marito dovrà rispondere di tentato omicidio
Il fatto nella villetta di Chiavazza due anni fa
Caso Siu: il marito dovrà rispondere di tentato omicidio.
E’ stato rinviato a giudizio Jonathan Maldonato con l’accusa di tentato omicidio. Il caso risale a due anni fa quando l’influencer Soukaina El Basri si presentò in pronto soccorso con una ferita al petto. Subito disse di essersela provocata durante una caduta in casa, poi venne fuori l’accusa nei confronti del marito.
Indagini
Nella villetta seguirono diversi sopralluoghi per cercare l’arma. Intanto la donna venne ricoverata a lungo in ospedale a Novara in condizioni gravissime. Ora il processo nei confronti del marito si aprirà a giugno, le accuse sono di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
