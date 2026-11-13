Biella: una giovane è stata investita da una moto

Pomeriggio di forti disagi e apprensione a Biella, teatro di due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

Il fatto più grave si è registrato poco prima delle 14 in via Ivrea. Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, una giovane è stata investita da una moto mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto ha fatto scattare subito l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla ferita e disporre il trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.

Poco prima, intorno alle 13, la viabilità cittadina aveva già subito rallentamenti a causa di un tamponamento tra due veicoli avvenuto a pochi metri dal Ponte della Tangenziale. Per fortuna, in questo secondo caso non si registrano feriti gravi: i conducenti hanno risolto la situazione autonomamente compilando il modulo CID.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook