BiellaCronaca
Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni
Venerdì mattina l’ultimo saluto. Era molto conosciuto anche per la sua professione di agente di commercio
Grave lutto in città: a soli 57 anni è morto Lerri Zennaro. Era molto conosciuto anche per via della sua professione. Da molti anni lavorava come agente di commercio.
A piangerlo, in queste ore dolorose e difficili, sono la moglie Elena e la figlia Alice, insieme al fratello Luigino e ai consuoceri Marcella e Alfredo.
In attesa delle esequie, Lerri Zennaro si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano, dove è possibile rendergli visita negli orari compresi tra le 8,30 e le 17.
La cerimonia funebre e la benedizione si terranno venerdì 30 gennaio alle 11, nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.
