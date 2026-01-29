Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni.

Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni

Grave lutto in città: a soli 57 anni è morto Lerri Zennaro. Era molto conosciuto anche per via della sua professione. Da molti anni lavorava come agente di commercio.

A piangerlo, in queste ore dolorose e difficili, sono la moglie Elena e la figlia Alice, insieme al fratello Luigino e ai consuoceri Marcella e Alfredo.

In attesa delle esequie, Lerri Zennaro si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano, dove è possibile rendergli visita negli orari compresi tra le 8,30 e le 17.

La cerimonia funebre e la benedizione si terranno venerdì 30 gennaio alle 11, nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.

Ampio servizio su La Provincia di Biella, in edicola ancora oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook