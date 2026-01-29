Seguici su

BiellaCronaca

Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni

Venerdì mattina l’ultimo saluto. Era molto conosciuto anche per la sua professione di agente di commercio

Pubblicato

44 secondi fa

il

Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni

Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni.

Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni

Grave lutto in città: a soli 57 anni è morto Lerri Zennaro. Era molto conosciuto anche per via della sua professione. Da molti anni lavorava come agente di commercio.

A piangerlo, in queste ore dolorose e difficili, sono la moglie Elena e la figlia Alice, insieme al fratello Luigino e ai consuoceri Marcella e Alfredo.

In attesa delle esequie, Lerri Zennaro si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano, dove è possibile rendergli visita negli orari compresi tra le 8,30 e le 17.
La cerimonia funebre e la benedizione si terranno venerdì 30 gennaio alle 11, nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.

Ampio servizio su La Provincia di Biella, in edicola ancora oggi 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.