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Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile

L’ultimo saluto a San Paolo

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1 ora fa

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Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile
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Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile.

Addio a Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile

Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile al merito del Soccorso alpino.
L’uomo è morto nei giorni scorsi all’età di 88 anni e ha lasciato nel dolore i fratelli Marco ed Ettore e gli affezionati Rita e Giuseppe.

Familiari e amici gli hanno detto addio venerdì  pomeriggio nella chiesa di San Paolo, a Biella.

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