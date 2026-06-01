BiellaCronaca
Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile
L’ultimo saluto a San Paolo
Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile.
Addio a Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile
Biella piange Giuseppe Gremmo, medaglia d’oro al valore civile al merito del Soccorso alpino.
L’uomo è morto nei giorni scorsi all’età di 88 anni e ha lasciato nel dolore i fratelli Marco ed Ettore e gli affezionati Rita e Giuseppe.
Familiari e amici gli hanno detto addio venerdì pomeriggio nella chiesa di San Paolo, a Biella.
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