BiellaCronaca
Auto finisce fuori strada: conducente in ospedale
Incidente a Biella
Incidente stradale ieri sera a Biella, dove un’auto è uscita di strada alla rotonda tra la SP400 e la SS758.
Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti.
Immagine di repertorio
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