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Auto finisce fuori strada: conducente in ospedale

Incidente a Biella

Pubblicato

22 secondi fa

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Auto finisce fuori strada: conducente in ospedale
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Incidente stradale ieri sera a Biella, dove un’auto è uscita di strada alla rotonda tra la SP400 e la SS758.

Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti.

Immagine di repertorio

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