Atleta di 25 anni si sente male durante la gara al Monte Mars

Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, un atleta di 25 anni impegnato nella Marathon Monte Mars ha accusato un malore. È successo durante la gara, nella zona del Colle del Monte Camino, poco sotto la vetta.

Una squadra del Soccorso Alpino di Biella, già presente lungo il percorso per garantire l’assistenza tecnico-sanitaria alla competizione, è intervenuta in pochi minuti.

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Il giovane, che aveva problemi respiratori, è stato subito monitorato. Intanto è decollato dalla base di Torino l’elisoccorso del Servizio Regionale di Azienda Zero Piemonte. L’elicottero ha raggiunto il luogo dell’intervento e ha calato con il verricello l’équipe sanitaria. Dopo le prime cure, i soccorritori hanno recuperato il 25enne a bordo, sempre con il verricello, e lo hanno trasportato in ospedale.

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